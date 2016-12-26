Silverline Endüstri – SILVR Hisse Senedi

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. – SILVR

1994 yılında kurulan Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş., mutfaklarda kullanılmak üzere ocak ve fırın üretimi gerçekleştirmektedir. Dünya çapında 100 ülkeye ürünlerini ihraç eden Silverline Ankastre, 2014 yılından beri Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanan Turquality Programı kapsamında yer almaktadır.

SILVR işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Silverline Ankastre’nin ana faaliyet konusu elektrikli, elektriksiz veya başka bir enerji kaynağı ile çalışan her türlü beyaz ve gri ev eşyaları ile hazır mutfak ve ankastre ev ürünleri üretimi, satış ve pazarlaması, ithali, ihracı ile ilgili ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmaktadır. Silverline Ankastre, imalat sanayii, metal eşya, makine ve gereç yapım, elektrik makinaları ve aygıtları sanayii sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Silverline Ankastre, Borsa İstanbul’da BIST TÜM / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST ANA / BIST 100 / BIST SINAİ endekslerine dahildir.