Şekerbank- SKBNK Hisse Senedi

ŞEKERBANK T.A.Ş. – SKBNK
1953 yılında Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir’de kurulan ŞEKERBANK T.A.Ş., bankacılık sektöründe hizmet vermektedir. Türkiye çapında 278 şubesi, 9 bölge müdürlüğü ve 1 yurt dışı temsilciliği bulunan Şekerbank, küçük işletme ve çiftçilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacını taşımaktadır.
Şekerbank’ın iştirakleri arasında Şeker Yatırım, Şeker Factoring, Şeker Leasing, Şeker Finans ve Şekerbank Kıbrıs Ltd. yer almaktadır. 2017 itibari ile Borsa İstanbul’un aldığı karar doğrultusunda Şekerbank’ın hisseleri BİST-100’den çıkarılacaktır.
SKBNK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Şekerbank’ın ana faaliyet konusu bankacılıktır. Şekerbank, mali kuruluşlar, bankalar ve özel finans kurumları sektörlerinde hizmet vermektedir.
Şekerbank, Borsa İstanbul’da BIST 100-30 / BIST 100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST BANKA / BIST KURUMSAL YÖNETİM endekslerine dahildir.