‘Fed 2017’de bir kez faiz artırır’ 22.12.2016

Mott Capital Management`ın Portföy Müdürü Michael Kramer Fed'in 2017 yılında bir kez faiz artıracağını belirtti.

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FED 2017’de KAÇ KEZ FAİZ ARTIRACAK? 

Mott Capital Management’ın Portföy  Müdürü Michael Kramer, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2017’de haziran ya da eylülde olmak üzere bir kez faiz artırmasını beklediğini paylaştı.

Fed’in geçen hafta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)  toplantısında faiz artırması herkesin beklediği bir gelişmeydi. Öte yandan, FOMC  üyelerinin gelecek seneye yönelik faiz beklentilerini 25 baz puanlık iki artıştan üç artışa çıkarması birçok piyasa aktörünü şaşırttı.

Fed Başkanı Janet Yellen, FOMC kararlarının ardından gerçekleştirdiği  basın toplantısında faiz beklentilerinin, istihdam ve enflasyon  projeksiyonlarındaki olumlu revizyonlar ile yeni mali politikalara yönelik  öngörüler doğrultusunda artırıldığını bildirdi.

Piyasalar, Yellen’in “ufak bir değişim” diye nitelendirerek etkisini  azaltmaya çabaladığı bu hamleye sert tepki verdi. Uluslararası dolar endeksi  kararı takiben 103,58’e kadar yükselerek son 14 yılın zirvesini gördü.

Bununla birlikte, 25 baz puanlık dört faiz artışı beklentisiyle  başladığı 2016’yı tek faiz artışıyla tamamlayan Fed’in 2017 beklentilerini  yükseltmesini “dereyi görmeden paçaları sıvamakla” eleştirenler oldu.

FED 2016’DAN DERS ALMAMIŞ’

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan New York merkezli  Mott Capital Management’ın Portföy Müdürü Michael Kramer, Fed’in gelecek yıl  sonuna yönelik faiz oranı beklentisini yüzde 1,1’den yüzde 1,4’e yükseltmesini  “Fed’in 2016’dan ders almadığı” şeklinde yorumladı.

Fed’in gelecekte kaç kez faiz artıracağına yönelik beklentilerini  açıklamasının, kendisi için sıkıntı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını  savunan Kramer, “Fed 2017’de üç kez faiz artırmayacak tıpkı 2016’da dört kez faiz  artırmadığı gibi.” ifadelerini kullandı.

Kramer, enflasyonun yükselmesi, işsizliğin daha fazla gerilemesi ve  yeni yönetimden beklenen mali genişlemenin, Fed’in işini nispeten  kolaylaştıracağını ancak güçlenen doların dengeleri değiştirebileceğini anlattı.

‘HAZİRAN YA DA EYLÜLDE TEK FAİZ ARTIŞI’

AA’ya Ocak 2016’da verdiği mülakatta,Fed’in faiz artışı için aralık  ayına kadar bekleyeceğini söyleyerek doğru tahminde bulunan  Kramer, 2017’ye  ilişkin beklentilerini de paylaştı.

Kramer, “Bence en muhtemel senaryo bir kez faiz artırmaları ve  tahminimce bunu haziran ya da eylül toplantılarında yapacaklar. Daha sonra 2018’e  kadar faiz artırmalarını beklemiyorum.” dedi.

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın Fed’in para politikasından  rahatsız olmasını beklemediğini dile getiren Kramer,  “Trump, aralık  toplantısından çıkan kararı ve projeksiyonları beğenmemiş olsaydı bunu twitter  hesabında görürdük. Fed ile ilgili bir paylaşımda bulunmaması iyiye işaret.”  ifadelerini kullandı.
Mott Capital Management Portföy Müdürü Kramer, 26 Ocak’ta yayınlanan  AA mülakatında  Fed’in faiz artışı için tıpkı 2015’teki gibi yıl sonuna kadar beklemek zorunda  kalacağını belirterek, “Küresel piyasalarda çok fazla volatilite, ABD  ekonomisinde ise çok fazla zayıflık var. Fed, yılın ilk 6 ayında faiz artışı için yeterli pozitif veriye sahip olmayacak.

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Bu durum bizi Fed’in, ABD başkanlık seçimlerinden sadece 1,5 ay önce  yapılacak eylül toplantısına götürüyor ancak bence Fed tam seçim öncesi harekete  geçmek istemeyecek. Dolayısıyla 2016’da faiz artışı için tek ihtimal olarak  aralık toplantısı kalıyor.” değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: Uzmanpara

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