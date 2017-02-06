Vadeli mevduat hesabı nasıl açılır?

Risk almayı sevmeyen ve sabit getirili enstrümanları tercih eden yatırımcıların birikim yapmak için yöneldikleri hizmetler arasında vadeli mevduat hesabı ilk sırada yer alıyor.

Birikim yapmak isteyenlerin özellikle de düzenli getiri elde etmek isteyen yatırımcıların ilk tercihleri arasında yer alan vadeli mevduat hesapları nasıl açılır? Bankaların vadeli mevduat hesapları birbirinden farklılık gösteriyor mu? Vadeli mevduat hesaplarında faiz miktarı tüm vadelilerde yanı mıdır? Vadeli mevduat hesabı vadesinden önce bozulursa ne olur? Gibi soruların vadeli mevduat sahiplerinin en çok ilgilendikleri sorular arasındadır.

Vadeli mevduat hesabı bankalar tarafından belirli bir faiz oranı karşılığında belirli zaman dilimi için oluşturulan mevduat hesaplarına denilmektedir. Bankalar kurum ve bireylerden belirli zaman dilimlerinde belirlenmiş faiz oranları üzerinden nakit alarak fon oluştururlar. Oluşturdukları bu fonu ise kredi olarak diğer müşterilerine verirler. Vadeli mevduat ya da mevduat hesabı sahipleri ise mudi olarak anılmaktadır.

Vadeli mevduat hesabı açmak isteyen tüm birikim sahipleri sürekli çalıştıkları veya kendilerine en yakın bankada vadeli hesap açabilecekleri gibi faiz oranı daha fazla gördükleri güvenilir bir bankada da vadeli mevduat açabilirler. Vadeli mevduat hesabı açmak için ise herhangi bir bankanın bireysel işlemlerinden nüfus cüzdanları ya da TC numaralarıyla vadeli mevduat hesabı açabilirler.

Vadeli mevduat hesapları genellikle TL üzerinden yapılmakla birlikte dolar, Euro gibi dövizler üzerinden de açılmamaktadır. Diğer taraftan gelişen bankacılık sisteminde altın hesapları da belirli vadelerde düzenlenmektedir.

Banka şubelerinin dışında eğer bir bankada hesabının var ise internet üzerinden de e-vadeli hesaplar açılabilmektedir.

Vadeli mevduatın özellikleri

Vadeli mevduat hesabında vade ve anapara olmak üzere iki unsur vardır. Banka müşterisi anaparayı belirli bir vade için yatırır ve vade bitiminde anapara artı faiz geliri ile birlikte parayı çeker.

Vadeli hesapta vade bitimine kadar anapara ve faiz çekilmez.

Vade bitiminden önce çekilen anaparalarda faiz alınmaz.

Banka tarafından taahhüt edilen faiz oranı vade bitimi için geçerlidir. Vade dolmadan taahhüt edilen faiz geliri alınamaz.

Bazı bankalar esnek vade uygulayarak acil nakit ihtiyaçlarında o güne kadarki birikmiş olan faiz gelirini de anaparayla birlikte kullandırmaktadırlar.

Bazı bankalarda ise vade bitiminden önce bozulan vadeli mevduatlardan belirli bir oranda masraf kesildikten sonra anapara ile birlikte birikmiş faiz geliri verilmektedir.

Verilen talimatalar yönünde vade bitiminde vade otomatik olarak tekrarlanabilir, başka vadeye ya da hesap türüne geçilebilir.