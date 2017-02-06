Borsa günü nasıl kapadı? 06.02.2017

Haftanın ilk gününe alımlarla başlayan endeks 90 bin seviyesine ramak kala Şubat 2015 yılından beri gördüğü en yüksek seviye olan 89.537 seviyesini test etti. Bu seviyeden gelen satışlarla 87.339 seviyesine kadar gerileyen borsa günü yüzde 1.17 düşüşle 87.357 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinin yüzde 2.03 düştüğü günde işlem hacmi 5.6 milyar TL oldu.