Borsa günü nasıl kapadı? 06.02.2017

Borsa günü 87.357 seviyesinden kapadı.

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BİST-100 endeksi günü yüzde 1.17 düşüşle 87.357 seviyesinden tamamladı.

Haftanın ilk gününe alımlarla başlayan endeks 90 bin seviyesine ramak kala Şubat 2015 yılından beri gördüğü en yüksek seviye olan 89.537 seviyesini test etti. Bu seviyeden gelen satışlarla 87.339 seviyesine kadar gerileyen borsa günü yüzde 1.17 düşüşle 87.357 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinin yüzde 2.03 düştüğü günde işlem hacmi 5.6 milyar TL oldu.

 

EN ÇOK ARTAN HİSSELER 

  1. SRVGY

2. ATLAS

3. AVGYO

4. SEKFK 

5. TRNSK

EN ÇOK AZALAN HİSSELER  

  1. YONGA

2. EDIP 

3. DOBUR

4. CEMAS

5. GUSGR 

 

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