Vakko Tekstil – VAKKO Hisse Senedi

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. – VAKKO

Temelleri 1934 yılında atılan Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş., tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet göstermektedir. Üst segmente yönelik ürünleri ile tanınan Vakko, ilk kez pazarlıksız satış, düzenli indirimli satış, satılan malın değiştirilmesi, geri alınması gibi mağazacılık uygulamalarını Türkiye’ye ilk kez getiren marka olmuştur. Vakko üretimini 2008’den beri Vakko Üretim Merkezi Esenyurt’ta Merter’deki eski fabrikasından 2 kat daha büyük bir yapıda sürdürmektedir. Emprime baskı ve hazır giyim üretim birimleri, lojistik tesisleri, sosyal kullanım alanları, çalışma ofisleri ile 33 bin metrekare kapalı alanıyla, Esenyurt’da Vakko Üretim Merkezi yer almaktadır.

2012 yılında Hartford ve Riviera Maison markaları Vakko Holding’e dahil olmuştur. Vakko’nun 13 ana mağazası, 3’ü yurt dışında olmak üzere 35 Butik Vakko mağazası ve Türkiye’ye yayılmış 76 Vakko Corner, 10 Vakko Outlet, 2 Vakko Wedding House, 2 Vakko Chocolate Butik, 2 Vakko Home, 3 Vakko Eşarp Corner, 10 Vakkorama, 2 V2K designers, 5 Vakkorama H20 mağazası bulunmaktadır.

VAKKO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vakko’nun ana faaliyet konusu hazır giyim eşyaları üretmek ve satmaktır. Vakko, toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, perakende ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vakko, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST ANA / BIST TÜM / BIST TİCARET / BIST HİZMETLER endekslerine dahildir.