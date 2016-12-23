Yapı Kredi Koray GYO – YKGYO Hisse Senedi

YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – YKGYO

1996’da Yapı ve Kredi Bankası ile Koray Grubu’nun ortak bir girişimi olarak faaliyete başlayan Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi Koray’ın imza attığı projeler arasında; İstanbul İstanbul, İstanbul Zen, İstanbul Bis, Evidea, Ankara Ankara, Neo Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ve Ankara Çankaya projesi yer almaktadır.

YKGYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yapı Kredi Koray’ın ana faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek ve Şirket Esas Sözleşmesinde açıklanan diğer faaliyetlerdir. Yapı Kredi Koray, mali kuruluşlar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yapı Kredi Koray, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT endekslerine dahildir.