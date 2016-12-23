Uşak Seramik – USAK Hisse Senedi

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. – USAK

1972 yılında Uşak’ta kurulan Uşak Seramik Sanayii A.Ş., seramik üretimi alanında faaliyet göstermektedir. Tanışlar Grup’un iştiraki olan Uşak Seramik, 32 bin metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük 600 işletmesi arasında yer almaktadır.

220 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Uşak Seramik, güncel talep gören ebatlarda ve dizaynlarda üretilen ürünlerle müşteri beklentilerine alternatif çözümler sunmaktadır. ISO 9001, CE ve TSE kalite belgelerine sahip olan Uşak Seramik, başta ABD, Almanya, İtalya ve Kanada olmak üzere 40dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

USAK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Uşak Seramik’in ana faaliyet konusu seramik yer karosu ve duvar karosu imalatıdır. Uşak Seramik, imalat sanayii, taş ve toprağa dayalı, çanak, çömlek, çini, porselen ve benzeri sanayi üretimidir.

Uşak Seramik, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST ANA endekslerine dahildir.