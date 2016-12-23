Yataş – YATAS Hisse Senedi

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – YATAS

1976’da Kayseri’de kurulan Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1979 yılında tesis yatırımlarını büyüterek süngerin yanı sıra süngerli yatak üretimine de başlamıştır. 1981 yılında yaylı yatak üretimi, 1987 yılında ev tekstili ürünleri, 1993 yılında yataklı kanepe ve koltuk takımları üretimine başlayan Yataş, 2001 yılında tesis yatırımlarını büyüterek Ankara Hasanoğlan fabrikasında modüler üretime başlanmıştır. Yataş, 2010 yılında ürünlerini Enza Home ve Yataş Bedding olarak iki konsept mağazada yaratmıştır.

Yataş’ın Kayseri’deki üretim tesisi yıllık 360 bin adet yatak kapasitesi, 636 bin adet ev tekstili kapasitesi, 255 bin metreküp sünger kapasitesi, 158 bin kanepe kapasitesi ile Ankara’daki panel mobilya tesisi yıllık 33 bin 750 modüler mobilya kapasitesi ile hizmet vermektedir.

YATAS işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yataş’ın ana faaliyet konusu yatak, yorgan, ev tekstili, kanepe ve mobilya alım satımı ve imalatıdır. Yataş, imalat sanayii, dokuma, giyim eşyası ve deri, dokuma sanayii sektörlerinde hizmet vermektedir.

Yataş, Borsa İstanbul’da BIST TEKSTİL, DERİ / BIST 100 / BIST SINAİ / BIST TÜM / BIST ANA / BIST Kayseri endekslerine dahildir.