Vakıf GYO – VKGYO Hisse Senedi

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – VKGYO

1996’da yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O’nun öncülüğünde kurulan Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Bankacılık sektörünün ön sıralarında yer alan T.Vakıflar Bankası T.A.O. ve bulunduğu alanda uzun yıllardır konut üretimi ve finansmanı açısından büyük destek sağlayan T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ortak olduğu Vakıf GYO, 1996 yılında paylarını halka arz etmiş olup günümüz itibariyle yüzde 42,58 halka açıklık oranına sahiptir.

VKGYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıf GYO’nun ana faaliyet konusu gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Vakıf GYO, mali kuruluşlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vakıf GYO, Borsa İstanbul’da BIST 100-30 / BIST TÜM / BIST MALİ / BIST 100 / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. endekslerine dahildir.