Yeşil Yapı Endüstrisi – YYAPI Hisse Senedi

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. – YYAPI

1979 yılında İstanbul’da kurulan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Yeşil Yapı Türkiye içindeki projelerin yanında, yurtdışında Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Letonya, Bosna, Libya ve Suudi Arabistan’ da birçok projeyi başarıyla tamamlamıştır. Yeşil Yapı, şu anda Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’daki üstyapı ve altyapı projelerine odaklanmaktadır.

İlk kontrat, Suudi Arabistan Krallığı’ndaki Jubail şehrinde Denizsuyu Arıtma Tesisleri’nin kimyasal depolama üniteleri projesidir. Ardından 1981 yılında Libya’da çiftlik evleri inşaatı işi alınmıştır. Türkiye ve komşu ülkelerde gerçekleştirilen projeler ile şirketin farklı teknolojik alanlardaki faaliyetleri gelişmiştir. Yeşil Yapı’nın faaliyetleri uluslararası kalite ve derecelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

YYAPI işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yeşil Yapı, BIST İstanbul / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST 100 / BIST ANA / BIST İNŞAAT endekslerine dahildir.