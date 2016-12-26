Yayla Enerji – YAYLA Hisse Senedi

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. – YAYLA

1950 yılında İskenderun’da kurulan Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş., inşaat sektöründe hizmet vermektedir. Ülkemizin artan enerji ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Yayla İnşaat HES ve GES alanlarında ve Bursa Çınarcık Barajı, 1998 yılında Trabzon Vakfıkebir Kanalizasyonu İnşaatı, 2002 yılında Zonguldak Çatalağzı Kül ve Cürufun Uzaklaştırılması Barajı, 2006 yılında özel bir yatırım olan Bodrum Safir Evleri Sitesi projelerini, bazılarını ortaklı olmak üzere, başarıyla hayata geçirmiştir. Bu süreçte Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi almaya da hak kazanan şirketimiz şu anda 2013 yılında kazandığı iki ihale olan Ankara İli, İkinci Etap Kuzey Kuşaklama Atıksu Kollektör Hatları Yapım İşi ile Ankara İli, Muhtelif Park ve Rekreasyon Alanlarında 19 Adet Mescit Yapım İşi projelerini sürdürmektedir.

Ayrıca Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi Master Planı dahilinde Yayla İnşaat, 4 adet otel, 1 adet ticari tesis olmak üzere toplam 30 bin metrekare civarında inşaat alanına ve 500 adet yatak kapasitesine sahip olacak olan tesislerin imarlı arsalarına sahip durumdadır.

YAYLA işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yayla İnşaat’ın ana faaliyet konusu enerji, turizm ve inşaat taahhüt faaliyetleri alanında faaliyet göstermektedir.

Yayla İnşaat, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR’da işlem görmektedir.