Yonga Mobilya – YONGA Hisse Senedi

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – YONGA

1974 yılında kurulan Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş., moblya üretimi alanında faaliyet göstermektedir. 20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 22 bin metrekarelik alan üzerinde üretimini sürdüren Yonga Mobilya, uzun süre Devlet Malzeme Ofisi’ne mobilya üretmiş ve sonrasında aralarında Antalya Sheraton, Istanbul The Marmara, Pamukkale ve Beyoğlu Richmond Otel Bodrum Sea Garden gibi önemli tesislerin bulunduğu 100 ün üzerinde otel ve birçok tatil köyünün mobilya üretimini ve dekorasyonunu üstlenerek bu konuda uzmanlaşmıştır.

Yıllık 90.000 adet mobilya üretim kapasitesi, senelik ortalama 500 konteynerlik ihracat hacmi, 300 çalışanı ve yıllık ortalama 6000 m3 masif kullanımı ile Yonga Mobilya ülkemizin en büyük masif mobilya üreticisidir. 2010 yılında FISP programına ( Mobilya Endüstrisi Sürdürülebilirlik Programı) tam üye olmuş olan Yonga Mobilya bu üyelik ile “AB üyesi olmayan bir ülkeden, FISP programına tam üye ilk üretici firma olma” ünvanını da kazanmıştır.

YONGA işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yonga Mobilya’nın ana faaliyet konusu ahşap mobilya bünyesine giren her çeşit mobilyayı imal etmektir. Yonga Mobilya, imalat sanayii, orman ürünleri ve mobilya, ağaç mobilya ve döşeme sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yonga Mobilya, Borsa İstanbul’da PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU’nda işlem görmektedir.