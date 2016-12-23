Utopya Turizm – UTPYA Hisse Senedi

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. – UTPYA

1990 yılında kurulan Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş. toplu konut, işhanı, ticaret merkezi, alışveriş merkezi, fabrika, lux otel ve tatil köyü binalarının yapımında uzmanlaşmıştır. Ana faaliyet alanı olan turizm, otel ve AVM işletmeciliği, taahhüt sektöründe özellikle altyapı, kanal, kanalizasyon ve tünel inşaatı projelerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Utopya A.Ş. . ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2004 Environmental Assurance Standart ve OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management System belgelerine sahiptir.

UTPYA işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Utopya A.Ş.’nin ana faaliyet konusu esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber turizm, inşaat, işletmeciliktir. Utopya A.Ş. toptan ve perakende ticaret, otel ve lokantalar, lokanta ve oteller, otel, motel, pansiyon, kamp ve diğer konaklama sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Utopya A.Ş., Borsa İstanbul’da BIST ANA / BIST Antalya / BIST 100 / BIST HİZMETLER / BIST TURİZM / BIST TÜM endekslerine dahildir.