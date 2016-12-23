Zorlu Enerji – ZOREN Hisse Senedi

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. – ZOREN

1993 yılında kurulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. enerji sektörünün farklı alanlarında hizmet sunmaktadır. Elektrik ve buhar üretimi ile satışı başta olmak üzere enerji sektörünün farklı alanlardaki faaliyetleri ile entegre bir hizmet karması sunan Zorlu Enerji, 700.3′ MW’ı yurt içinde olmak üzere toplam 1046 MW kurulu güce sahiptir.

Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki santrallerinin toplam kurulu gücünün yüzde 67’i, toplam kurulu gücünün ise yüzde 49’u yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. Kızıldere II santrali, 80 MW kurulu gücü ile Türkiye’nin tek santralde en büyük, dünyanın ise sayılı jeotermal santralleri arasında yer almaktadır. Faal durumda olan 3 jeotermal santrali 140 MW toplam kurulu gücü ile Türkiye’deki toplam jeotermal kurulu gücünün yaklaşık yüzde 22’sini tek başına temsil etmektedir.

ZOREN işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Zorlu Enerji, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte elektrik ve buhar üretimi ve satışı ile elektrik ticareti konularında faaliyet göstermektedir. Zorlu Enerji, elektrik gaz ve su, elektrik gaz ve buhar sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Zorlu Enerji, Borsa İstanbul’da BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ / BIST 100 / BIST ELEKTRİK / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST Bursa / BIST 100-30 / BIST YILDIZ endekslerine dahildir.