Yazıcılar Holding – YAZIC Hisse Senedi

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. – YAZIC

1976 yılında İstanbul’da kurulan Yazıcılar Holding A.Ş., ağırlıklı olarak içecek, otomotiv ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Anadolu Grubu’nun ortağı konumundadır. Ayrıca Grubun holding şirketi olan Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’deki %68 oranındaki payı ile Grup içerisindeki bağlı ortaklıklarda kontrol sağlayan Yazıcılar Holding, Anadolu Grubu ayrıca finans, gayrimenkul, bilgi teknolojileri, varlık yönetimi ve enerji üretim gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler de içermektedir. Yazıcılar Holding, Anadolu Grubu operasyonları dışında herhangi bir alanda faaliyeti bulunmamaktadır.

YAZIC işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yazıcılar Holding’in ana faaliyet konusu yatırım ve iştiraktir. Yazıcılar Holding, mali kuruluşlar, holdingler ve yatırım şirketleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Yazıcılar Holding, Borsa İstanbul’da BIST TÜM / BIST 100-30 / BIST 100 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST MALİ / BIST YILDIZ / BIST İstanbul endekslerine dahildir.