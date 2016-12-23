Viking Kağıt – VKİNG Hisse Senedi

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. – VKİNG

1969 yılında kurulan Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş., Yaşar Holding bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Kağıt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Viking Kağıt’ın bünyesinde ev içi kullanım alanında Premia, Lily ve Senso; ev dışı kullanım alanında Select markalarını bünyesinde barındırmaktadır.

VKİNG işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Viking Kağıt’ın ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere yarımamül ve mamül temizlik kağıdı üretimi, satışı ve pazarlamasını gerçekleştirmektir. Viking Kağıt imalat sanayii, kağıt ve kağıt ürünleri, basım ve yayın, kağıt ve kağıt ürünleri sanayii sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Viking Kağıt, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR’da işlem görmektedir.