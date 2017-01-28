Altın ile petrol arasındaki ilişki nedir?

Tarihin başından beri insanlığın en çok değer verdiği metallerin başında gelen altın ve günümüzün en önemli enerji ve hammadde kaynağı olan petrol fiyatları arasındaki ilişki yoğun bir ilişki söz konusudur. Petrolün yerine geçecek alternatif enerji kaynağının henüz keşfedilmemiş olması ve hala plastiğin temel hammaddesi olması gibi nedenler yüzünden yatırımcılar arasında siyah altın ve siyah inci olarak da anılmaktadır. Başka bir ifade ile altın gibi değerli görülmektedir.

Petrolün, değerli maden karşılığında satılmaya başlaması sebebinden dolayı altın ile petrol fiyatları arasındaki yakın bir ilişki söz konusudur.

Altın ve petrol fiyatlarının ilişkisi

Hem petrol hem altın, emtia grubunda yer alan yatırım araçlarıdır. Birbirlerinin alternatifi olarak görülmelerinin altında yatan sebeplere baktığımız zaman her iki emtiada da fiyat hareketlerinin genel itibariyle eş doğrultuda olmasıdır. Elbette ki her zaman için fiyat seviyeleri aynı doğrultuda olmamaktadır. Bazen fiyat seviyeleri, farklı şekillerde de gelişebilmektedir.

Altın ve petrol arasında istisnai durumlar olabileceği gibi, aralarındaki fiyat ilişkisi çoğu zaman eş yönlü olarak gelişir. Altın fiyatlarının yükselmesi, petrolün de değerinin artmasını sağlar. Aynı şekilde düşmesi de fiyat hareketlerinin negatif eğilimde olacağı konusunda habercidir. Yatırımcıların çoğu bu nedenle portföyün çeşitlenmesi için altın yatırımı yaparken bir yandan da petrol ticareti de yapmaktadırlar. Böylelikle hem portföy canlı tutulmaktadır hem de aralarındaki fiyat ilişkilerinden faydalanılmaktadır.

Dolar fiyatına dikkat!

Hem petrol hem altın, dolar üzerinden işlem görmektedir. Altın ile dolar arasındaki fiyat ilişkisi zıt yönlüdür. Benzer bir şekilde petrol ile dolar arasındaki fiyat ilişkisi de terstir. Bu sebeplerden dolayı doların değerinin yükselmesi, altın ve petrolün aşağı yönlü trend eğilimine geçmesine neden olurken; tam tersi durumda yani doların fiyatının düşmesi veya piyasada güç kaybetmesi altın ve petrolün değerinin artması anlamına gelir. İstisnai durumlar elbette ki mümkündür.

Bu yüzden sadece birinin değerine bakarak, diğerininkine karar vermek yanlış olacaktır.