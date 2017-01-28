Pinterest ile nasıl para kazanabilirsiniz?

Sosyal medya mecralarında gezinmek, duyguları yetenekleri, fikirleri, onayladığın ya da onaylamadığın her şeyi paylaşmak çok keyifli hele de pinterestte. Sosyal medyayı bugün milyonlarca kişi severek kullanılıyor.

Pinterestte durum biraz daha farklı, sayfanızı kendinize göre kurguluyorsunuz, görsellerle çeşitlendiriyorsunuz kısaca farklı görsel ve videolarla pinterest paylaşımlarınızı keyifli hale getiriyorsunuz. İşte pinterest sayfanızda bu kadar çok vakit geçirirken uzmanlaştığınız pinterestten para kazanmak tahmin edemeyeceğiniz kadar kolay.

Pinterestten para kazanan sayısı yurt dışında çok fazla hem de bildiğiniz video, resim, marka, reklam paylaşımları ile de değil. Pinterest danışmanlığı denen bir meslekle.

Pinterest danışmanlığı Türkiye’de çok keşfedilmemiş bir kavram onun yerine sosyal medya danışmanları var. Sosyal medya hesaplarının bir çoğunu yöneterek para kazanıyorlar. Pinterest danışmanlığı biraz daha farklı uygulanıyor. Pinterest danışmanlığı ile kolay ve hızlı para kazananlar ile yapılan röportajların çoğunda benzer hikayeler var. “Pnterestte kendi hesaplarımı yönetirken bir baktım pinterestten para kazanıyorum”.

Sosyal medyadan para kazanmak veya internetten para kazanmak üzerine bir çok şey biliyor olabilirsiniz fakat pinterest danışmanlığı ile para kazanmak yeni meslekler arasında trend olma yolunda hızla ilerliyor. Bu konuda thesweetestway bloğunun yöneticisi Michelle Schroeder tarafından söylenen kendisi için başladığı pinterest serüveni bugün için onun çok para kazanması konusunda pinterest danışmanlığını sunmuş.

Pinterest danışmanlığıyla ilgili çok fazla başarılı isim var bu konuda yapacağınız kapsamlı analiz ve onların başarı hikâyeleri size çok fazla fikir verebilir. Pinterest danışmanlığı hizmeti verebilmeniz için ise pinterest üzerinden yönettiğiniz hesaplarda çok başarılı olmanız gerekiyor. Böylece sosyal medyada marka olmuş veya marka olmak isteyen birçok kişi ve şirketlere pinterest danışmanlığı hizmetini sunabilirsiniz.

Pinterest üzerinden yönettiğiniz hesapların daha fazla izlenmesi için ise birkaç ipucu veriliyor. Mesela bloğunuz ve pinterest hesabınızda ziyaretçiler ve takipçiler için sürprizlerin yer alması gibi. Ziyaretçileri hediyeler, pratik fikirler veya daha yaratıcı sebepler üretebilirsiniz. Thesweetestway sitesinin yöneticisi seçimi size bırakmış fakat altını da çiziyor bu tarz sürprizler size en az bin ziyaretçi fazladan kazandıracaktır diyor.

Pinterest danışmanlığı hizmeti veren birçok kişinin ortak özelliği ise frelance çalışmayı, gezmeyi ve üretkenliği sevmeleri. Eğer gezme, giyim, sinema, müzik, kitap, makyaj, tasarım, dizayn gibi üretkenliği ve yeteneği çok yüksek işlerde yetenekli iseniz ve pinterest hesapları yönetiminde çok başarılı iseniz bu meslek tam size göre.

Yeteneklerinizi ve pinterest yönetimi dehanızı birleştirerek pinterest danışmanlığı ile çok para kazanabilirsiniz. Belkide pinterest danışmanlığı hizmeti tüm sosyal medya hesapları yönetimi için de bir başlangıç olabilir ve sosyal medya yönetimi yapan ünlü bir ajansın sahibi olabilirsiniz. Hem de kısa zamanda. Kim bilir…