12 Banka hakkında yürütülen kartel soruşturması sonucunda bugünlerde en çok konuşulan konuların başında “Bankalara nasıl tazminat davası açılır?” geliyor.

Rekabet Kurumu’nun 2013’ün Mart ayında Türkiye’de faaliyet gösteren 12 banka hakkındaki yürütülen soruşturmaya ilişkin kararın son dönemde sosyal medya üzerinde gündeme gelmesinin ardından, adı geçen bankalara nasıl tazminat davası açılır en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Ne olmuştu?

Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC, ING Bank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık’ın aralarında bulunduğu 12 banka aralarında kartel oluşturarak, 2007 ile 2011 yılları arasında yapay faiz oranları ile müşterilerini zarara uğrattığını belirlendi.

Rekabet Kurumu’nun internet sayfasında belirtildiği üzere “4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2011 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, adı geçen bankalara çeşitli para cezaları verilmiştir.”

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Rekabet Kurumu’nun kararına göre 2007 ile 2011 yılları arasında yapay faiz oranları ile müşterilerini zarara uğratan bu bankalar, kredi ve kredi kartı faizlerini kendi aralarında anlaşarak yüksek tutarak, mevduat faizlerini düşük tutmaları yüzünden mevduat, kredi, kredi kartı hizmeti alarak zarara uğrayan herkes tarafından tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Bankalara ne kadarlık tazminat davası açılabilir?

Aralarında kartel oluşturarak, faiz oranlarını suni bir şekilde belirleyen bankaların uyguladığı faiz oranları yüzünden zarara uğradığını düşünün herkes, zararlarının 3 katına kadar maddi tazminat talebinde bulunabilirler.

Örneğin, belirtilen 2007 – 2011 döneminde, belirtilen 12 bankadan birisinden 100 bin liralık bir konut kredisi çeken bir kişi, yüzde 1 oranında faiz ile 172 bin lira ödemesi gerekirken, 1.20 oranında faiz ödemesi gerçekleştirdiği için 189 bin lira ödemek zorunda kalmıştır. Bu durumda yaklaşık 12 bin lira fazladan ödeyen kişi zararının 3 katına kadar yani 36 bin liraya kadar maddi tazminat davası açabilir.

Tazminat davası nasıl açılır?

Tazminat davalarında esas unsur, kişilerin mağduriyet durumlarının giderilmesi olduğu için ilk başta durumun belgelendirilmesi gereklidir. Bunun için krediyi çektiğiniz bankaya yaptığınız ödemeleri gösteren dekont ve dava dilekçesi ile mahkemeye başvurabilirsiniz.

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Dava dilekçenizde, “4054 sayılı Kanun’un 58. maddesi gereğince zararın 3 katı kadar tazminat” talebine mutlaka yer vermelisiniz. Bu ifadeye yer vermediğiniz takdirde, mahkeme dilekçede belirtilen taleplere göre karar verdiğinden dolayı, bu talebin yer almadığı dilekçelerde sadece zarar miktarına hükmedeceği için zararın 3 katı hesaplanmayacağını unutmayın.

Bankalara açacağınız tazminat davası, tüketiciler tarafından açılacaksa, Tüketici Mahkemesine, tacirler tarafından açılacaksa, Ticaret Mahkemesine ve kamu kurumları tarafından açılacaksa, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır.

Tazminat davasında zaman aşımı süresi nedir?

Banka müşterileri ile bankalar arasında mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri bakımından sözleşme ilişkisi olduğundan dolayı tazminat davasını açarken 10 yıllık zamanaşımından faydalanabilirler. Her ne kadar bankalar bu konuda, 2 yıllık (haksız fiil) ve 5 yıllık (dönemsel edimler) zamanaşımlarını savunacak olsalar da, bu savunmalar mahkemeler nezdinde dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda 12 bankanın oluşturduğu kartelin başlangıç tarihi olan 21.08.2007 tarihinde çekilen krediler veya açılan mevduat hesapları için dahi zamanaşımı 21.08.2017 tarihinde, kartelin son tarihi olan 22.09.2011 tarihinde çekilen krediler veya açılan mevduat hesapları için dahi zamanaşımı da 22.09.2021 tarihinde dolacaktır.