Borsa günü nasıl kapadı? 04.01.2017

Güne alımla başlayan borsa alımlarını 77.022 seviyesine kadar genişlettikten sonra satışa yöneldi ve kayıplarını 75.836 seviyesine taşıdı. 2017 yılının 3. işlem gününde de satış ağırlıklı bir gün geçiren BİST-100 endeksi günü yüzde 0.62 düşüşle 76.143 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinin yüzde 1.11 değer kaybettiği günde işlem hacmi 2.6 milyar TL oldu.