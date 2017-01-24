Merkez Bankası faizi değiştirmedi 24.01.2017

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (PPK) bugün yapılan toplantı sonucunda:

*Politika faizi olan 1 haftalık repo faizini yüzde 8’de tuttu.

*Koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizini yüzde 8,50’den 9,25’e çıkardı.

*Koridorun alt bandı olan gecelik borç alma faizini yüzde 7,25 seviyeinde tuttu.

BloombergHT anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini politika faizinin 50 baz puan artırım ile yüzde 8,50’ye, koridorun üst bandının 150 baz puan artırımla yüzde 10’a yükseltileceği yönündeydi.

Karar öncesi dolar 3,7430 seviyelerindeydi.

MERKEZ BANKASI SON İKİ HAFTADA NELER YAPMIŞTI?

Önceki hafta Perşembe gününden bu yana likidite adımları uygulayan Merkez Bankası, yüzde 8 seviyesinden fonlamasını sıfıra indirip, yüzde 8,5 faizle BIST repo pazarından fonlamasını da kısarken, bankaları yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı geç likidite penceresine yönlendiriyor.

Banka ayrıca geçen hafta TL depoları karşılığı döviz depoları piyasası açtı.

Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları bu adım TCMB’nin bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor.

Günlük olarak açıkladığı swap ihalelerinin ilkini yüzde 8 faiz oranı ile açan TCMB, bundan sonraki her ihalede TL faizi 50 baz puan artırdı. İlk ihalede 500 daha sonraki ihalelerde 300’er milyon dolar veren Merkez Bankası, swap adımlarında uyguladığı TL faizini yüzde 8’den yüzde 10’a çıkardı.

HSBC Portföy Stratejisti İbrahim Aksoy faiz kararı öncesi yayınlanan notunda beklentilerine paralel olarak TCMB’nin swap ihalesi faizlerini yükseltmeye devam ettiğini söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

“TCMB, normal swap piyasasında faizlerin yükselmesini sağlamak ve böylece lira borçlanmanın maliyetini artırarak dolar/TL pozisyonu almayı daha pahalı hale getirme çabasını sürdürüyor. TCMB’nin swap ihalesi faizini önümüzdeki günlerde yüzde 10’un daha da üzerine çekerek normal swap piyasasında faizlerde yükseliş yaratmaya çalışabileceğine dair görüşümüzü koruyoruz.”

Kaynak: HT Business