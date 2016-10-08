Dertler çileler “fidget cube” ile bitiyor

Zor, agresif, sinirli ve üstüne üstlük elindeki kalemi hiç bıkmadan “çıt, çıt” sesi ile basıp duran bir iş arkadaşınız mı var? O zaman çare fidget cube

Çevrenizde mutlaka vardır, ayaklarını veya bacaklarını sürekli sallayan, basmalı kalemlerin arkasına sürekli basıp duran veya parmaklarını sürekli olarak belirli bir tempoda vurup duran insanlar. Üstelik bu yaptıklarının hiçbir zaman farkında da değildirler ve siz rahatsız olup da onları uyardığınız zaman da odaklanamadıklarını söyleyip, kendilerini haklı çıkarmaya çalışırlar.

Aslında bir nevi psikolojik rahatsızlık olan bu durumu yaşayanların hayatını ve dolayısı ile çevresindekilerin hayatını bir nebze olsun kolaylaştıracak yeni bir alet piyasa çıktı. Adı, fidget cube…

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Nasıl çalışıyor?

Adından da anlaşılacağı üzere, bir küp olarak tasarlanan fidget cube, üzerindeki düğmelere basarak kişinin rahatlamasını sağlıyor.

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konan tasarımcısının, bir gün elinde salladığı nesnelerin hiç birisinin gerçek işlevinin sallanmak olmamasını fark etmesi ile ortaya çıkan fidget cube, birbirinden farklı tasarlanmış yüzeyleri sayesinde parmaklarınızla yapmayı sevdiğiniz çıtlatma, yuvarlama ve joystick çevirme gibi hareketlere izin veriyor. Dünyanın yeni tasarım trendi minimal tasarımı sayesinde elinizin içinde kaybolmasına ve sessiz çalışarak etrafınızdaki insanların dikkatini dağıtmamasını sağlayan fidget cube, hemen herkesin günlük hayatında yer edinebilecek tarzda bir buluş.

Sekiz farklı renk seçeneğiyle sunulan ve kimi tasarımcılara göre dünyanın şimdiye kadar en çok ihtiyacı olan modern tesbihi fidget cube’un fiyatı ise 25 dolar.

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