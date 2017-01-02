Dolar bugün ne olur? 02.01.2017

2016’nın son günü olan Cuma günü akşam saatlerinde 3.52’nin hemen altında işlem gören dolar/TL bu sabah ise güne 3.5390 seviyesinde başladı.

Noel tatili ve yeni yıl nedeniyle son iki haftadır yaşanan yeni pozisyon alma isteksizliğinin ve düşük işlem hacimli işlemlerin bugün de devam ettikten sonra hafta içinde yavaş yavaş geride kalması beklenirken İstanbul’da yaşanan saldırı sonrası ise artan güvenlik endişeleriyle kur güne yükselişle başladı.

Bankacılar bugün ABD, İngiltere, Japonya başta olmak üzere küresel piyasalarda tatillerin kısmen devam ettiğini belirtirken bu hafta itibarıyla hacimlerin yeniden yıl ortalamalarına yaklaşmış olması bekleniyor. Piyasalarda Hazine’nin bugün ve yarın düzenleyeceği 4 ihale de yakından takip ediliyor. Dolar 2017’de ne olur? Tıklayın

DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci, “Bugün küresel mali piyasaların önemli bir kısmı kapalı. Bu nedenle de yeni yılın başlangıcından ziyade geçen yılın son günü tarzında bir piyasa eğilimi görebiliriz. Hazine’nin iki günde düzenleyeceği toplam 4 tahvil ihracı önemli. Bugün düzenlenecek iki tahvil ihracında yabancılardan ziyade lokalleri göreceğiz. Yurtiçi bankaların teklifleri dışından bir şey görme şansımız az” dedi ve ekledi: “Dolar/TL kuru sabahın ilk saatlerine terör eylemlerinin neden olduğu güvenlik endişeleri kaynaklı bir yükselişle başlıyor. Şu dakikalarda 3.5350 civarında bir hareket gözlemliyoruz. Teknik manada yukarıda 3.55, aşağıda ise 3.50 önemli. Temel riskler yukarı doğru bir harekete işaret etse de TL’deki kısa pozisyonlar aşağı doğru hareketleri de, geçici olmak kaydıyla, mümkün kılabilir. Bugün ve yarın piyasaların yeni yıla nasıl bir hikaye ile başlayacağını göstermesi açısından önemli.”

Kaynak: HT Ekonomi