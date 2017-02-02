Sevgililer gününde sevgilinize güzel sürprizler yaparak onu şaşırtabilirsiniz. Peki, bu nasıl yapacağınızı biliyor musunuz? İşte sevgililer günü sürprizleri:

“14 Şubat Sevgililer Gününe” sayılı günler kala sevgilime ne sürpriz yapsam diye mi düşünüyorsunuz? Telaş etmeyin! Hala bir planınız yoksa aşağıdaki sevgililer günü sürprizlerinden birini ya da bir kaçını yaparak ona kendini özel hissedebilirsiniz.

Sürpriz kimi mutlu etmez ki! Umulmadık bir anda alınan küçük bir hediye ya da sevgi sözcükleri, hele ki sevdiğiniz bir insandan geliyorsa dünyanın en mutlusu siz olabilirsiniz. Mutlu olmak için çok büyük şeylere gerek yok! Her kişi kendi bütçenize uygun güzel sürprizler yaparak sevgilisini mutlu edebilir. Siz de sevgililer gününde sevgilinize yapacağınız sürprizlerle adeta ona unutulmaz bir 14 Şubat Sevgililer günü yaşatabilirsiniz. Hadi, harekete geçin.

Sevgililer Günü Sürprizleri

Sevgililer gününde onun için bir şiir yazabilirsiniz.

Özenle hazırlanmış bir kutunun içerisine neden onu sevdiğinizi anlatan en az 20 neden yazabilirsiniz.

Kalp şekilli tostlar hazırlayabilirsiniz.

Ajandasındaki uzak tarihlere ikiniz için randevu tarihleri not edebilirsiniz.

Sadece ikiniz için sürpriz parti düzenleyebilirsiniz.

Birbirinizde en çok sevdiğiniz 5 özelliğin listesini yapabilirsiniz. Bu listeyi gözle görünecek bir yere yerleştirebilirsiniz.

Kocaman bir balon buketi hazırlayabilirsiniz.

Çantasına ya da cüzdanına aşk notları yazıp koyabilirsiniz.

İkinizin fotoğraflardan oluşan albüm hazırlayabilirsiniz.

Uzun zamandır gitmeyi düşündüğü bir yere 14 Şubat tarihine özel rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Sokak ortasında hiç beklemediği bir anda onu kucaklayıp, seni seviyorum diye bağırabilirsiniz.

Onun sevdiği bir çizgi film karakterini taklit edebilirsiniz.

Sanki onu bir aydır görmüyormuş gibi davranabilirsiniz.

Okuduğu derginin içine aşk kartları saklayabilirsiniz.

Sevgilinizin daha önce yapmadığı bir etkinliği beraber yaparak ona güzel bir an yaşatabilirsiniz.

Onu en çok mutlu eden şeyi birlikte yapabilirsiniz.

14 Şubat sevgililer günü hediyesi olarak boğaz manzaralı şık bir yerde bir yemek organizasyonu yapabilirsiniz.

Ona kendi yaptığınız bir bileklik hediye edebilirsiniz.

Ruj ya da tıraş kremi ile görebileceği bir yere “seni seviyorum” yazabilirsiniz.

Her güne bir mesaj yazarak aşk kavanozu yapabilirsiniz.

Sevgililer günü sürprizi olarak, ona kendi ellerinizle hazırladığınız kalp şeklinde minik kekler hazırlayabilirsiniz.

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