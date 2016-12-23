Dolar bugün ne olur? 23.12.2016

Dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

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DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 3,5080 liradan güne başladı.

DOLARDA SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR 

Dolar haftanın son işlem gününde de sakin seyrediyor. Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki sakin seyrini devam ettiriyor.

DOLAR BUGÜN NE OLUR? 

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.50-3.55 bölgesindeki hareketin devam ettiğini belirtiyor. Bu bölgenin kırıldığı yöne doğru hareket görebileceğini vurguluyor. Yukarıda 3.60 aşağıda ise 3.45’nin önemli seviyeler olduğunu kaydediyor. Kısa vadede 3.4950-3.50 bölgesi üzerinde 3.60 ihtimalinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Sabah

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