Dolar bugün ne olur? 23.12.2016

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar 3,5080 liradan güne başladı.
DOLARDA SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR
Dolar haftanın son işlem gününde de sakin seyrediyor. Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki sakin seyrini devam ettiriyor.
DOLAR BUGÜN NE OLUR?
Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.50-3.55 bölgesindeki hareketin devam ettiğini belirtiyor. Bu bölgenin kırıldığı yöne doğru hareket görebileceğini vurguluyor. Yukarıda 3.60 aşağıda ise 3.45’nin önemli seviyeler olduğunu kaydediyor. Kısa vadede 3.4950-3.50 bölgesi üzerinde 3.60 ihtimalinin devam ettiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Sabah