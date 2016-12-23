Dolar bugün ne olur? 23.12.2016

Dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar 3,5080 liradan güne başladı.

DOLARDA SAKİN SEYİR DEVAM EDİYOR

Dolar haftanın son işlem gününde de sakin seyrediyor. Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki sakin seyrini devam ettiriyor.

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

Uzmanlar; dolar/TL‘de 3.50-3.55 bölgesindeki hareketin devam ettiğini belirtiyor. Bu bölgenin kırıldığı yöne doğru hareket görebileceğini vurguluyor. Yukarıda 3.60 aşağıda ise 3.45’nin önemli seviyeler olduğunu kaydediyor. Kısa vadede 3.4950-3.50 bölgesi üzerinde 3.60 ihtimalinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Sabah