Vestel Beyaz Eşya – VESBE Hisse Senedi

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – VESBE

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, split klima üniteleri ve termosifon üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir. Vestel Beyaz Eşya yaklaşık 16 bin çalışanı, Türkiye çapına yayılmış 1250 satış noktası, 350 yetkili servis ve 13 merkez servisiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük üretim tesislerinden birisi olan Manisa’daki Vestel Üretim Tesislerinde üretimi gerçekleştiren Vestel Beyaz Eşya’nın bünyesinde Vestel, Regal gibi markalar bulunmaktadır.

VESBE işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Beyaz Eşya, imalat sanayii, metal eşya, makine ve gereç yapım, elektrik makinaları ve aygıtları sanayii sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vestel Beyaz Eşya, Borsa İstanbul’da BIST SINAİ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST 100 / BIST TÜM / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ endekslerine dahildir.