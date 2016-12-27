‘Fed faiz indirmek zorunda kalacak’ 27.12.2016

The James Rickards Project Müdürü Jim Rickards, sadece 2 hafta önce faiz artırımına giden Fed’in yakın zamanda yeniden faiz indirmek zorunda kalacağını savundu.
CNBC’ye konuşan Rickards, Seçilmiş Başkan Donald Trump’ın ekonomiyi canlandırma planlarının sonuç vermeyeceklerini anlaşılmasıyla birlikte hisse senedi piyasalarında bir düzeltme yaşanacağını da öngördü.
Rickard, “Teşvik politikasının piyasanın algılarını karşılamaması ve Fed‘in sıkılaştırma politikası tren kazasına yol açacak. Ya bir resesyona doğru veya bir hisse senedi piyasası düzeltmesine doğru gideceğiz” diye konuştu.
Kaynak: Uzmanpara