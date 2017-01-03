Para biriktirmenin 10 yolu

Para biriktirmek her ne kadar zor gözükse de imkansız değil. Artık para birikimini alışkanlık haline getirerek hedeflerinize birer birer ulaşabilirsiniz.

Para birikimi nedir?

Ekonomide mal ve paranın toplanıp çoğalması süreci olarak tanımlanan birikim, para biriktirme konusunda hedeflere ulaşmanızda ki en önemli faktördür.

Birikim yaparak hayal ettiğiniz şeylere ulaşmanız artık çok kolay.

Para birikimi nasıl yapılır?

Tasarruf para birikiminin en etkili yollarından biridir. Tasarruf yaparak para biriktirebilirsiniz. Tasarruf yapmanın ise pek çok yolu var. O yollardan en etkili olanları uygulayarak para biriktirebilirsiniz. İşte para biriktirmenin en etkili 10 yolu:

Para biriktirmenin en etkili 10 yolu

*Alışverişinizi toptan yaparak tasarrufa yoluna gidin.

*İndirim günlerini mutlaka takip edin. Bir ürünü sezonda almak yerine indirimden almayı tercih edin.

*İhtiyaç listesi hazırlayın ve bu listenin dışına sakın ama sakın çıkmayın.

*Çamaşır makinesini çalıştırmak için makinenin dolmasını bekleyin.

*Kullanmadığımız halde açık bıraktığımız su gideri, yılda kişi başı ortalama 12 tondur. Bunu dikkate alarak tıraş olurken ve diş fırçalarken musluğu kapalı tutun ve sudan tasarruf edin

*Saç kurutma makineleri hayatımızı kolaylaştırsa da bir kadar da zararlı! Dipnot: Bir saç makinesi 10 dakika açık kaldığında 60 watt’lık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğerdir. Saç kurutma makinesini süresini uzatırken bir kez daha düşünün.

*Buzdolabı ısı kaynaklarına yakın olduğunda serin kalmak için daha çok enerji sarf eder. Bu nedenle buzdolabınızı ısı kaynaklarından uzak tutun.

*Meyve ve sebze alışverişinde tercihiniz semt pazarları olmalı. Neden mi? Çünkü semt pazarlarında fiyatlar marketlere kıyasla daha uygun. İşin bir de ipucunu verelim. İpucu: Semt pazarlarına genellikle akşam gidin. Genellikle sebze meyve fiyatları akşam saatlerinde daha ucuz oluyor.

*Çamaşırlarınızın çok kirli değilse ön yıkama programını (uzun program) çalıştırmayın. Hızlı yıkama programlarını kullanarak tasarruf edin.

*Büyük ekranlı televizyonlar fazla enerji tüketiyor. Tasarrufa gidin ve küçük ekranlı televizyonları kullanın.