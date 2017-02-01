FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 01.02.2017

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını bugün TSİ saat 22:00’de açıklayacak. Fed’in faiz kararı sonrasında ise basın toplantısı düzenlenmeyecek.

Piyasalarda gözler Fed’in faiz kararına çevrildi. Hiç şüphesiz ki bu haftanın en önemli gelişmesi FOMC toplantı kararları. Fed, geçtiğimiz yıl 14 Aralık’ta 10 yıl aradan sonra yılın son toplantısında ikinci kez faiz artışına gitti. FED, faizleri 25 baz puan artırarak %0,50 – 0,75 aralığına çıkardı. Aralık ayı FOMC toplantısında 2017 yılı faiz artırım tahminini de ikiden üçe revize edildi.

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Fed faiz artıracak mı?

2016 yılının en önemli gelişmelerinden biri de ABD başkanlık seçimleriydi. Tüm dünyanın merakla beklediği ABD başkanlık seçimlerinin kazananı ise Donald Trump oldu. Donald Trump 20 Ocak tarihi itibarıyla da ABD Başkanı olarak resmi olarak göreve başladı. Uzmanlara göre; Trump yönetiminin atacağı adımların tam olarak bilinmemesi de Fed’in faiz artırım sürecine ilişkin belirsizliği artırıyor. Uzmanlar; Fed’in Trump kaynaklı ekonomik ve politik belirsizliklerin oluşması sebebiyle faizin değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Bu akşam karar metninde yer alacak cümlelerin de ileriye yönelik güçlü sinyal vereceğinin altını çiziyor.