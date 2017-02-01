Borsa günü nasıl kapadı? 01.02.2017

BİST-100 endeksi güne yüzde 0.11 artı ile 86.390 seviyesinden başladıktan sonra alımlarını artırdı.

Dün güne yatay başlayan BIST-100 endeksi, 86.717 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve yatay pozitif seyreden günü yüzde 0.07 artı ile 86.295 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 5.4 milyar TL oldu. Borsa yeni güne yüzde 0.11 yükselişle 86.390 seviyesinden başladı.