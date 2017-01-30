Hisse senetlerinin fiyatının yükseleceği nasıl anlaşılır?

Birikimlerinizi borsada değerlendiriyorsanız, sizi hisse senetlerinin fiyatlarının neden yükselip düştüğü yakından ilgilendiriyor demektir. Dalgalı bir seyir izleyen hisse senedi fiyatları yüzünden ya kazanır ya da kaybeder. Bu sebeplerden dolayı hisse senetlerinin fiyatlarında yaşanan her bir değişme yatırımcılar açısından son derece önemlidir.

Hisse senetlerindeki fiyat değişimleri nasıl fark edilir?

Hisse senetlerindeki fiyat değişimlerini anlamak için yatırımcıların öncelikle arz ve talep dengesini etkileyen faktörleri bilmeleri gerekmektedir. Çünkü piyasalarda hisse senetlerinin değeri satış ve alım miktarına bağlı olarak değişiyor. Elbette ki alım ve satım yapmaya neden olan alt unsurlarda bu faktörlerin arasında yer almaktadır.

Bu sebeplerden dolayı yatırımcılar, borsayı ve dolayısı ile hisse senetlerini etkileyen faktörler hakkında kapsamlı bir araştırma yapmaları gerekmektedir. Özellikle piyasayı etkileyen mikro ve makro faktörlerin bilinmesi çok önemlidir.

Yatırımcılar bu bilgileri kendi araştırmaları ile öğrenebilecekleri gibi aracı kurumların verdiği eğitimlerden yararlanarak da detaylı bir şekilde öğrenebilirler. Hisse senedi fiyatlarını etkileyen arz ve talep faktörleri hakkında bilgiler edindikten sonra yatırımcılar, hissesini satın almayı düşündüğü şirket ve sektör hakkında araştırma yapmaları kendi menfaatlerine olacaktır.

Analizlerin önemi nedir?

Kağıt analizi denilen hem şirket hem de sektör analizini doğru yapmaları yatırımcılara hangi sektörlerin ve hisse senetlerinin fiyatlarının yükseleceğine dair ipuçları verebilir. Kağıt analizi yaparken yatırıcıların bilmesi gereken en önemli nokta ekonomi ve finans alanında ilgiye sahip olmaları gerekliliğidir.

Kağıt analizlerinin ardından yatırımcılar, hisselerin değeri yükselecek mi düşecek mi tahminlerde bulunabilirler. Bu kapsamda yatırımcıların bilmesi gereken en önemli bilgi alfa ve beta katsayılarıdır. Hisse senetlerin analizlerinde bu katsayılar oldukça önemli verilerdir. Hisse senedin fiyat seviyesinde yaşanacak değişimleri yatırımcıların tahmin edebilmesini sağlayan katsayılar sayesinde doğru adımları atabilirler. Yatırımcıların hisse senetlerinden beklentilerini karşılayacak, en uygun seviyelerden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bunun için hisse senetlerinin değerinde yaşanacak değişimleri doğru tahmin edilmesi gerektiği gibi piyasalardaki değişimleri de doğru yorumlanması gereklidir. Piyasada oluşabilecek anlık bir gelişme trendin yönünü ters tarafa döndürebilir. Bu yüzden yatırımcıların sıkı bir piyasa takipçisi olmaları gerekmektedir. Böylelikle yatırımcılar ters durumlar karşısında önlemlerini alabilirler.

Hisse senetlerinin değerinin yükseleceğini anlamak için mutlaka belli bir süre hisse senedinin trend eğilim seyrini izlemesi gereklidir. Yatırımcılar, yükseliş mi düşüş mü meydana gelecek anlamak için farklı analiz araçlarından faydalanmaları gerekmektedir. Yatırımcıların hisse senetlerinde fiyat tahminlerinde bulunmaları için geliştirilen özel göstergeler, teknikler sayesinde hisse senetlerindeki fiyat seviyelerinin ne şekilde değişeceği hakkında sinyaller alabilirler. Bunun için sinyal verici programlarda bulunmaktadır. Yatırımcılar bu programları ücretli veya ücretsiz olarak kullanabilirler.

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Hisse senedi değerinin yükseleceği nasıl anlaşılır?

Bedelli sermaye artırımı, şirketin ortaklık yapısını değiştirmesi, farklı alanlarda faaliyet göstermeye karar vermesi bunun gibi pek çok etki hisse senedinin değerini olumlu veya olumsuz bir şekilde etkiler. Yatırımcılar, uzun, orta veya kısa vadede hisse senedinin fiyatı yükselecek mi düşecek mi sorularına cevap alabilmeleri için belli başlı diğer değişkenleri de bilmeleri gerekiyor. Başta ABD olmak üzere ekonomik düzeyde önemli seviyede olan ülkelerin açıklamış olduğu veriler, merkez bankalarının açıklamış olduğu para politikaları gibi finansal konuları ilgilendiren hususlar senetlerin değerlerinde baskı kurup, fiyat seviyelerinde ciddi yükselişler meydana gelmesini sağlayabilmektedir.