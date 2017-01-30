Borsa günü nasıl kapadı? 30.01.2017

BİST-100 endeksi günü yüzde 2.88 yükselişle 86.237 seviyesi ile 2017 yılı zirvesinde tamamladı.

Haftanın ilk gününe Fitch’in not kararının ardından sınırlı düşüşle başlayan borsa, belirsizliğinin ortadan kalkması sonrasında Nisan 2016 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yükseldi. 2017 yılının da zirvesine ulaşan endeks bir ayda 2. rekor yükselişini gerçekleştirerek 86.279 seviyesini test etti. BİST-100 endeksi günü yüzde 2.88 kazançla 86.237 seviyesinden kapatırken, Bankacılık endeksi yüzde 5.29 yükseldi. İşlem hacmi 6.2 milyar TL oldu.