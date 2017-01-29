2017 yılında gümüş, para kazandırma fırsatı veriyor mu?

Emtialar için 2017 yılı zor bir yıl olacak gözüküyor. Güçlü dolar temasının gümüş dahil tüm kıymetli madenler üzerinden yarattığı baskı gümüş yatırımcısının daha bilinçli bir yıl olarak karşısına çıkıyor. Gümüş, yatırımcısına para kazanma fırsatı sunacak mı?

Küresel piyasalar açısından 2017 yılı ABD ekonomisi ve FED’in faiz politikalarının yaratacağı baskı ile zor bir yıl olacak gözüküyor. Özellikle güçlü dolar teması borsalarla birlikte, gümüş, altın gibi kıymetli madenlerin ve diğer emtiaların fiyatlarında büyük dalgalanmaların olacağı bir yıl olacak ve fiyatların yönünde ise ABD merkez Bankası politikaları başta olmak üzere Euro Bölgesi ve Çin’deki gelişmeler ana belirleyici olarak yatırımcının izleyeceği gelişmeler arasında gündemin ana maddelerini oluşturacak. Peki tüm bu ve benzeri gelişmelerle birlikte hatta artan jeopolitik risklerin eşliğinde gümüş yatırımcısı için 2017 yılı nasıl bir yıl olacak?

Gümüş yatırımında para kazanmak mümkün mü?

Gümüş yatırımcısı yeni yılda para kazanma fırsatı yakalayabilecek mi? Uzmanlar bu konuda çekimser davranıyorlar. Gümüş fiyatlarının yönüyle ilgili uzmanların açıklamalarında ilk dikkat çekilen husus ABD’nin yeni başkanı Trump seçim vaatlerinden ne kadarını uygulama koyacak, seçim vaatlerini nasıl uygulamaya koyacak ve bu politikaların Amerikan ekonomisi üzerindeki etkileri ne olacak? Tabi Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz politikaları ile Trump’ın politikaları ne kadar uyumlu ilerleyecek? FED 2017 yılında yapacağını söylediği faiz artırımlarını ABD ekonomisindeki gelişmeler yönünde ne kadarını hayata geçirebilecek? İşte bu ve benzeri soruların cevapları emtia piyasalarının yönünde ana belirleyici etken olarak görülüyor. Diğer bir etken ise yine ABD ve Trump merkezde olmak üzere Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmeler de gümüş yatırımcısının izlemesi gereken unsurlar arasında.

Uzmanların dikkat çektiği üzere 2017 zor bir yıl olacak ve bu zorlukların ışığında hiç beklenmeyen bir tabloda karşımıza çıkabilir. Altın, gümüş gibi geleneksel yatırım araçları güvenli liman yatırımcılar için. Aynı zamanında geleneksel yatırım araçları. Küresel piyasalarda güçlü dolar temasının etkisi ile gelişmekte olan ülkelerin başı çektiği belirsizlik ortamında yatırımcı dolar ile birlikte gümüşe de yönelebilir.

Gümüş yatırımcısı farklı stratejilerle para kazanabilir mi?

Gümüş fiyatlarının yönünü belirleyecek gelişmeler yeni yılın başında çok net mesajlar vermese de vadeli borsalarda çift yönlü alım ve satım işlemleri yapılabilmesi yatırımcıya doğru strateji ile fırsatla sunuyor. Mesela gümüş fiyatının düşeceğini doğru öngören kişi satım pozisyonu açtığında fiyatların yükselmesini beklemeden fiyatlar düşerken de para kazanabiliyor.