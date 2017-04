Koza Altın – KOZAL Hisse Senedi

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. – KOZAL

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Türkiye’de maden aramak ve işletmek amacıyla kurulmuştur. Ovacık, Mastra, Çukuralan, Kaymaz, Himmetdede, Çoraklıtepe, madenlerinden altın çıkaran Koza Altın, halihazırda Kubaşlar, Söğüt, Mollakara projelerini yürütmektedir.

KOZAL işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Koza Altın’ın ana faaliyet konusu her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek ve her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmaktır.

Koza Altın, Borsa İstanbul’da BIST YILDIZ / BIST SINAİ / BIST 50 / BIST TEMETTÜ 25 / BIST TÜM / BIST MADENCİLİK / BIST İzmir / BIST 30 / BIST 100 / BIST TEMETTÜ endekslerine dahildir.