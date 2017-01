Piyasalar güne nasıl başladı? 30.01.2017

Dolar, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı göçmenlere kısıtlama getirme yönünde aldığı ve dünya liderlerinden tepki çeken karar sonrası artan tansiyonu hazmetmeleri ile birlikte aşağı yönde hareket ederken, Asya hisse senetleri haftaya düşüşle başladı.

Dolar Asya seansının başlarında önemli para birimlerinin tümü karşısında değer kaybetti. Japonya ve Avustralya’da hisse senetleri, Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları ile birlikte düşerken, Hong Kong, Çin, Malezya, Kore, Singapur, Tayvan ve Vietnam’da piyasalar tatil nedeniyle kapalı. Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvilleri ve altın değer kazandı. Petrol düşüşünü ikinci güne taşıdı.

Trump’ın 7 İslam ülkesinden gelen göçü durdurma yönündeki talimatı, dünya liderlerinden ve dünyanın en büyük şirketlerinin bazılarından eleştiri aldı ve bu durum, yeni ABD Başkanı’nından kaynaklanabilecek jeopolitik ve uluslararası ticaret rikslerini daha keskin bir şekilde ön plana çıkardı. Trump’ın bu emri, Boston federal mahkemesi tarafından durduruldu ve yargıç, kentteki Logan Uluslararası Havalimanı’ndaki gümrük yetkililerine söz konusu ülkelerden gelen geçerli vize sahiplerine ülkeye giriş izni verme talimatı gönderdi.

Melbourne’de IG Ltd. baş piyasa stratejisti Chris Weston, “Haftasonu temel odaklanma noktası Trump’ın göçmen politikasıydı ve bunun haftanın ilk işlemlerinde dolar üzerinde bazı etkilerini görmek şaşırtıcı değil,” dedi ve “Piyasaların daha güçlü bir Trump risk primini fiyatlamaya başlayıp başlamadığını görmek için beklemek gerek” şeklinde görüş bildirdi.



Bu haftanın önemli olayları şöyle;

*Apple Inc., Facebook Inc. ve Amazon.com Inc., kar açıklaması yapacak önemli ABD şirketleri arasında yer alıyor. S&P 500 Endeksi’nde şimdiye dek karını açıklayan 219 firmanın yüzde 73’ü beklenenden daha iyi performans gösterdi. Japonya’da da Sony Corp. ve Honda Motor Co. gibi önemli şirketler finansallarını açıklayacak.

*ABD’de 3 Şubat’ta yılın ilk istihdam verisi açıklanacak.

*Çin’de 1 Şubat’ta imalat ve hizmet sektörlerinin verileri açıklanacak.

*Fed 1 Şubat’ta politika toplantısı yapacak ve Japonya Merkez Bankası toplanacak. Hiç birinin faizd değişikliğegitmesi beklenmiyor, ancak Fed’in karar sonrası yacağı açıklamada Trump’ın politikalarının dünyanın en büyük ekonomisi üzerindeki etkilerine ilişkin işaretlere bakılacak.

Piyasalar

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 düştü. Yen dolar karşısında Tokyo saati ile 10:41’de yüzde 0.6 yukarıda 114.43 seviyesindeydi. İsviçre frankı dıkar karşısında yüzde0.3 değer kazanarak 0.9966 seviyesine çıktı.

*Kiwi olarak da adlandırılan Yeni Zelanda doları yüzde 0.2 yükselerek 72.70 ABD senti seviyesine ulaştı.

*Altın yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,195.11 dolara çıktı.

*Petrol yüzde 0.3 düşerek varil başına 53.01 dolara geriledi.

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi 5 baz puan düşerek yüzde 2.73’e geriledi. ABD’nin 10 yıl vadeli rahvillerinin faizi 2 baz puan düşerek yüzde 2.47’ye indi.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.1 düştü ve Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.8 geri çekildi.

*S&P 500 endeks vadelileri, gösterg endeksin geöen hafta yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 0.3 geriledi.

Kaynak: Bloomberg HT