Borsa günü nasıl kapadı? 28.12.2016

BİST-100 endeksi günü yüzde 1.11 yükselişle 77.547 seviyesinden tamamladı.
Haftanın 3. gününde hareketlenen piyasalar BİST-100 endeksinde alımlara neden oldu. Güne yatay negatif başlayan endeks 76.514 seviyesini görmesinin ardından alımlarını 77.549 seviyesine genişletti. Gün boyu pozitif seyreden borsa günü yüzde 1.11 kazanç ile 77.547 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1.35 yükselirken işlem hacmi 2.1 milyar TL oldu.
EN ÇOK ARTAN HİSSELER
2. ACSEL
3. MAKTK
4. ASCEL
5. GENYH
EN ÇOK AZALAN HİSSELER
2. TCHOL
3. ANSA
4. LUKSK
5. KERVN