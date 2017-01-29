Hayallerinizin evine ulaşmanın 6 yolu

Herkes hayallerini süsleyen bir evde yaşamak ister. Her ne kadar kulağa güzel gelse de bu düşünce size çok mu uzak geliyor?

Uzakları yakın edip hayallerinizdeki eve ulaşmanın 6 yolu

Nasıl bir evde yaşamak istediğinize karar verin

İlk önce hayallerinizdeki evin nasıl olması gerektiğine karar verin. Büyüklüğü, oda sayısı, havuzlu olup olmaması… Bu sayede hayallerinizi daha elde edilebilir şeyler üzerine kurmaya başlarsınız.

Neleri yapıp, neleri yapamayacağınıza karar verin!

Hayallerinizdeki evi elle tutulur bir hale getirdiniz. Şimdi sıra sahip olduğunuz olanakları keşfetmeye geldi. Yani başka bir deyişle, hayalini kurduğunuz, kendinizi her daim mutlu hissedeceğiniz o ev için yeterli imkana sahip misiniz? Kredi durumunuz nasıl, birikiminiz var mı, gerçekten oraya taşınmalı mısınız? Diyelim ki hep bir Ege kasabasına taşınmak istediniz ama işinizi ve buradaki hayatınızı bırakıp, oraya gidebilecek misiniz?

Yani yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı hesaba katarak, ne yapmanız gerektiğine karar vermelisiniz.

Taşının!

Neleri yapıp, neleri yapamayacağınızı da belirledikten sonra, taşının! Taşınma kararını vermek için açınızdan kolay bir karar olmayabilir ama kendinizi biraz zorlayarak hayalini kurduğunuz yaşama kavuşma ihtimalinizin sadece vereceğiniz bir kararın ucunda olduğunu unutmayın.

Çaba sarf edin!

Eğer hayallerinizi süsleyen evde yaşamak istiyorsanız, bunun için çaba sarf etmelisiniz. Eğer gelirinizin, hayallerinizdeki eve ulaşmak için yeterli olmadığını düşünüyorsanız, kendi işinizi kurmayı düşünebilirsiniz. Sözün özü; ne yaparsanız yapın, hayallerinize ulaşmak için şartları zorlamanız gerektiğini unutmayın!

Etrafınızdakilerden yardım isteyin!

İnsanların nazarından korkmadan, hayal ettiğiniz eve taşınmak istediğinizi çevrenizdeki inşalarla paylaşın. Bu sayede belki de tam da hayalinizi kurduğunuz bir evi onlar sayesinde bulabilirsiniz. Unutmayın; tek başınıza uğraşmak yerine etrafınızdakilerden yardım istemek, emin olun işinizi kolaylaştıracaktır.

Aceleci davranmayın!

Hayallerinizdeki eve ulaşmak için şu anda imkanlarınız el vermiyor olabilir veya size uygun bir ev bulamamış olabilirsiniz. Unutmayın ki; hayallerinizdeki eve ulaşmak için sadece önünüzde bir süreç var ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için acele etmeyin.