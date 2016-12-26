Vakıf Yatırım Ortaklığı – VKFYO Hisse Senedi

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – VKFYO
1991 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O’nun öncülüğünde kurulan Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş., Türkiye’de kurulan ilk sermaye piyasası yatırım ortaklığı kurumudur. Vakıf Yatırım Ortaklığı, küçük ve bireysel yatırımcıların tasarruflarını borsada değerlendirmekte, menkul kıymet alım-satımı yapmaktadır.
Vakıf Yatırım Ortaklığı’nın 20 milyon TL tutarındaki sermayesinde VakıfBank’ın yüzde 22,89, Vakıfbank Pers.Özel Sos.Güv. Hizm. Vakfı’nın yüzde 15.55, Güneş Sigorta A.Ş’nin yüzde 11, T.Vakıflar Bankası TAO Memur ve Hizm Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın yüzde 8.07, Vakıf Emeklilik A.Ş’nin yüzde 8 oranında payı bulunmaktadır.
VKFYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vakıf Yatırım Ortaklığı’nın ana faaliyet konusu SPK, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği (ııı-48.5)’nde belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü işletmektir.