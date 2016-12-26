Sönmez Pamuklu Sanayii – SNPAM Hisse Senedi

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. – SNPAM

1981 yılında Sönmez Holding bünyesinde kurulan Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş., tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Sönmez Pamuklu, üretim kapasitelerini düşürmüş ve bir işletmede toplam 23760 İğ kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sönmez Pamuklu, 23184 İğ kapasitesi Rieter Ring İplik makinelerinden, 576 İğ kapasitesi Savio Geminis büküm makinelerinden olmak üzere yıllık 3540 ton yüzde100 viskon ve karışımı iplik üretim kapasitesine sahiptir.

SNPAM işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Sönmez Pamuklu’nun ana faaliyet konusu polyester, polyamit, akrilik, selülojik, polinozik, sentetik, suni iplik veya elyafların üretimini yapmak, işletmek vs. mukavelesinde yazılı diğer işlerdir.

Sönmez Pamuklu, Borsa İstanbul’da ANA PAZAR’da işlem görmektedir.