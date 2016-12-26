Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri – YAPRK Hisse Senedi

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – YAPRK

1994 yılında Balıkesir’de kurulan Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, 40 bin metrekare büyüklüğündeki çiftlik işletme arazisi 85 bin metrekareye çıkarılarak ve kaba yem üretimi için şirket ortaklarına ait 520 bin metrekare sulanabilir araziler uzun vadeli kiralanarak yapılandırma çalışmaları yapıldı.

2009 yılında 300 olan sağmal sayısı, aynı yıl sonunda A.B.D’ den getirilen 170 gebe düve ve 2011 yılında yine A.B.D.’den getirilen 174 gebe düve ile arttırıldı. Yaprak Süt ve Besi Çiftliği halen, 2007 yılında almış olduğu “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arilik Sertifikası”nı yıllar itibariyle koruyan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, 2010 yılında Avrupa Birliği ile denklik statüsü taşıyan “Onaylı Çiftlik Belgesi”ni Türkiye de ilk kez alan çiftlik olmuştur. Her yıl ortalama 1 milyon 200 bin metrekare arazide sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde çevredeki çiftçilere tarımsal üretim yaptırılmaktadır. Hali hazırda 800’ü sağmal olmak üzere toplam 1980 kapasite hayvan mevcudu ile faaliyetine devam etmekte olan Yaprak Süt ve Besi Çiftliği başarısını güçlü teknik kadrosundan,20 yılı aşan süredir sektör tecrübesinden, araştırma departmanının istikrarlı başarısından ve de çalışanlarından almaktadır.

YAPRK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yaprak Süt ve Besi Çiftliği’nin ana faaliyet konusu çiftlik hayvanlarının yetiştirildiği, bakım ve beslenmesinin yapıldığı, süt üretmek amacıyla kurulmuş çiftliği işletmektir.

Yaprak Süt ve Besi Çiftliği, Borsa İstanbul’da BIST KOBI SANAYİ’nde işlem görmektedir.