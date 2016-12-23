Türker Proje – TURGG Hisse Senedi

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. – TURGG

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş tarafından Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları hakkındaki tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kendi bünyesinden kısmi bölünme suretiyle, sahip olduğu gayrimenkullerini (Kartal ve Bursa’daki araziler) aynı ortaklık yapısı ile, bir inşaat ve gayrimenkul geliştirme firması olarak kurulan Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş firmasına aktarmıştır. Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş firma unvanı Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş olarak değiştirilerek tescil ve ilan edilmiştir.

Türker Gayrimenkul, söz konusu gayrimenkuller ile ilgili projeler yapılması, arazilerin değerlendirilmesi, mevcut projelerin geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmaktır.

TURGG işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Türker Gayrimenkul’ün ana faaliyet alanı gayrimenkul geliştirmedir. Türker Gayrimenkul, inşaat ve bayındırlık, inşaat ve bayındırlık işleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Türker Gayrimenkul, Borsa İstanbul’da BIST 100 / BIST HİZMETLER / BIST ANA / BIST TÜM / BIST İstanbul / BIST İNŞAAT endekslerine dahildir.