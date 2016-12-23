Vanet Gıda – VANGD Hisse Senedi

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. – VANGD

1977 yılında Dünya Bankası Projesi olarak Van’da kurulan Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., gıda sektöründe hizmet vermektedir. 563 dönüm arazi üzerine 24 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde; büyükbaş ve küçükbaş hayvan besiciliği yapılmakta, ayrıca hindi üretim çiftliği bulunan Vanet A.Ş., günlük 240 adet büyükbaş, 1250 adet küçükbaş, 4000 adet hindi kesimi ve ihtiyaca göre bunların parçalanma, şarküteri alanında ise günlük 20 ton sucuk, salam, sosis, kavurma, jambon, pastırma üretim kapasitesine sahiptir.

Üretimler Avrupa Birliği ve U.S.D.A (A.B.D. Tarım Bakanlığı) standartlarında yapılan, Vanet A.Ş.’nin üretimleri ISO 9001, HCCP 13001, Gıda Sicil Sertifikası, Üretim İzin Belgeleri ve TSE Kalite ve Helal Kesim Belgeleri ile belgelenmiştir.

VANGD işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vanet A.Ş.’nin ana faaliyet konusu Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve insanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmektir.

Vanet A.Ş., Borsa İstanbul’da BIST KOBI SANAYİ endeksine dahildir.