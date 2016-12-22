Dolar bugün ne olur? 22. 12. 2016

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Yeni yıl ve Noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmaya başlamasıyla dolar/TL’de sakin seyir gözleniyor.
Bankalararası piyasada dolar 3,51 civarında işlem görüyor.
Merkez Bankası’nın artış beklentisine karşın faizde değişikliğe gitmemesi sonrası dolar 3,54’ü aşmış ancak bu seviyelerde tutunamamıştı.
Fed geçen hafta gösterge faizini çeyrek puan artışla yüzde 0,50-0,75 aralığına çıkarmıştı. Kararın ardından dolar yeniden 3,50’nin üzerine çıkmıştı.
DOLAR BUGÜN NE OLUR?
Uzmanlar; dolar/ TL paritesinde 3.5427’nin geçilmesi durumunda 3.5960 direncinin hedeflenebileceğini belirtiyor. Aksi halde alt bant olan 3.4983’ün kırılması durumunda ise 3.4682 ve 3.4378 destek noktalarının takip edilebileceğini vurguluyor.
Kaynak: Ntvpara