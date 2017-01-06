BIST 100-30 – XYUZO Endeksi

BIST 100-30 Endeksi – XYUZO

Borsa İstanbul’da XYUZO kodu ile işlem gören, BIST 100 Endeksine dahil olup, BIST 30 Endeksinde yer almayan 70 hisse senedinden oluşturulur.

BIST 100-30 Endeksi nasıl belirlenir?

BIST 100-30 endeksi belirlenirken, BIST 30 ve BIST 100’de hem Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, hem de Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler esas alınmaktadır.

BIST 100-30 Endeksine girecek hisse senetleri seçilirken, BIST 100 Endeksine dahil olup, BIST 30 Endeksinde yer almayan 70 hisse senetlerine yer verilir.

BIST 100-30 Endeksi ne zaman değiştirilir?

Borsa İstanbul’da işlem gören paylar, yılda 4 kez gözden geçirilerek, BIST 100-30 Endeksinde yer alacaklar belirlenir. Seçim, Ulusal Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları arasından yapılır. Paylar fiili dolaşımdaki payların piyasa değerine ve günlük ortalama işlem hacmine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Her iki sıralamada üst sıralarda olanlar endekse alınır. Dönemsel değişiklikler, ilgili endeks dönemi başından en az 10 gün önce ilan edilir.

BIST 100-30’da işlem gören hisse senetleri

BIST 100-30, AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (AFYON), ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK), ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK), AYGAZ A.Ş. (AYGAZ), ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. (CLEBI), GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (GOODY), İHLAS HOLDİNG A.Ş. (IHLAS), MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS), PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (PGSUS) ve VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESTL) gibi hisse senetlerinden oluşmaktadır.