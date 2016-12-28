BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik – XUSRD Endeksi

BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik EndeksiÂ –Â XUSRD

Borsa Ä°stanbulâ€™da XUSRD kodu ile iÅŸlem gÃ¶ren ve kurumsal sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik performanslarÄ± Ã¼st seviyede olan ÅŸirketlerin yer alacaÄŸÄ± bir endeks oluÅŸturmak amacÄ± ile hayata geÃ§irilen BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi, borsalarÄ±n Ã§evresel, sosyal, kurumsal yÃ¶netim konularÄ±ndaki risklerine iliÅŸkin politika oluÅŸturmalarÄ± sÃ¼recinde ÅŸirketlere yol gÃ¶steren ve ÅŸirketlerin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik politikalarÄ±na iliÅŸkin bilgiyi de sorumlu yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ileten bir platform oluÅŸturmak gibi Ã§ok Ã¶nemli bir misyona sahip olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden hareketle, Borsa Ä°stanbul ile Ethical Investment Research Services Limited (EIRIS) arasÄ±nda ÅŸirketlerin Ã§evresel, sosyal ve kurumsal yÃ¶netim konularÄ±ndaki performanslarÄ±nÄ± baz alan BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksinin hesaplanmasÄ± amacÄ±yla bir iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

BÄ°ST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi nasÄ±l oluÅŸturulur?

BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi iÃ§in KasÄ±m-Ekim olmak Ã¼zere yÄ±lda 1 endeks dÃ¶nemi bulunmaktadÄ±r. 2014 yÄ±lÄ±nda BIST 30 endeksinde yer alan ÅŸirketler, 2015 yÄ±lÄ±nda ise BIST 50 endeksinde yer alan ÅŸirketler deÄŸerlemeye tabi tutulmuÅŸtur. 2016 yÄ±lÄ±ndan itibaren deÄŸerlemeye tabi ÅŸirketler listesi, BIST 50 endeksi ÅŸirketlerine ek olarakÂ BIST 100 ÅŸirketlerinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olanlarÄ± da kapsayacak ÅŸekilde geniÅŸletilmiÅŸtir.Â “DeÄŸerlemeye tabi ÅŸirketler listesi” her yÄ±l AralÄ±k ayÄ± iÃ§erisinde revize edilerek Borsa Ä°stanbul tarafÄ±ndan ilan edilmektedir.

BÄ°ST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi nasÄ±l hesaplanÄ±r?

BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi 4 KasÄ±m 2014 tarihinden itibaren XUSRD koduyla fiyat ve getiri olarak hesaplanmaya ve yayÄ±nlanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Endeksin baÅŸlangÄ±Ã§ deÄŸeri, BIST 30 fiyat endeksinin 03.11.2014 tarihli Ä°kinci Seans kapanÄ±ÅŸ deÄŸeri olan 98.020,09â€™dur. Endekste bir hisse senedinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde 15 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksinde iÅŸlem gÃ¶ren hisse senetleri

BIST SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik Endeksi, ADEL KALEMCÄ°LÄ°K TÄ°CARET VE SANAYÄ° A.Åž. (ADEL), AKBANK T.A.Åž. (AKBNK), BRÄ°SA BRIDGESTONE SABANCI LASTÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž. (BRISA), EREÄžLÄ° DEMÄ°R VE Ã‡ELÄ°K FABRÄ°KALARI T.A.Åž. (EREGL), KORDSA GLOBAL ENDÃœSTRÄ°YEL Ä°PLÄ°K VE KORD BEZÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž. (KORDS), OTOKAR OTOMOTÄ°V VE SAVUNMA SANAYÄ° A.Åž. (OTKAR), PETKÄ°M PETROKÄ°MYA HOLDÄ°NG A.Åž. (PETKM), TOFAÅž TÃœRK OTOMOBÄ°L FABRÄ°KASI A.Åž. (TOASO) ve ÃœLKER BÄ°SKÃœVÄ° SANAYÄ° A.Åž. (ULKER) gibi hisse senetlerinden oluÅŸmaktadÄ±r.