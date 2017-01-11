BIST YÄ±ldÄ±z – XYLDZ Endeksi

BIST YÄ±ldÄ±z Endeksi –Â XYLDZ
XYLDZ simgesi ile gÃ¶sterilen BIST YÄ±ldÄ±z Endeksi, Borsa Ä°stanbulâ€™da piyasa deÄŸer 100 milyon TÃ¼rk lirasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olan ÅŸirketler yer almaktadÄ±r.
BIST YÄ±dÄ±z Endeksiâ€™nde ADEL KALEMCÄ°LÄ°K TÄ°CARET VE SANAYÄ° A.Åž. (ADEL), AKSA AKRÄ°LÄ°K KÄ°MYA SANAYÄ°Ä° A.Åž. (AKSA), ALBARAKA TÃœRK KATILIM BANKASI A.Åž. (ALBRK), ANADOLU CAM SANAYÄ°Ä° A.Åž. (ANACM), ARÃ‡ELÄ°K A.Åž. (ARCLK), AYGAZ A.Åž. (AYGAZ), BRÄ°SA BRIDGESTONE SABANCI LASTÄ°K SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž. (BRISA), DOÄžUÅž OTOMOTÄ°V SERVÄ°S VE TÄ°CARET A.Åž. (DOAS), ENKA Ä°NÅžAAT VE SANAYÄ° A.Åž. (ENKAI), FORD OTOMOTÄ°V SANAYÄ° A.Åž. (FROTO), HACI Ã–MER SABANCI HOLDÄ°NG A.Åž. (SAHOL), KORDSA GLOBAL ENDÃœSTRÄ°YEL Ä°PLÄ°K VE KORD BEZÄ° SANAYÄ° VE TÄ°CARET A.Åž. (KORDS), MÄ°GROS TÄ°CARET A.Åž. (MGROS), TAV HAVALÄ°MANLARI HOLDÄ°NG A.Åž. (TAVHL), TURKCELL Ä°LETÄ°ÅžÄ°M HÄ°ZMETLERÄ° A.Åž (TCELL) gibi ÅŸirketlerin hisse senetleri bulunur.